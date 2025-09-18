حماس: عملية معبر الكرامة رسالة حازمة ضد الإبادة والعدوان الإسرائيلي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن العملية البطولية التي وقعت عند معبر الكرامة اليوم، تأتي كرسالةٍ واضحةٍ بأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والضمّ والاستيطان في الضفة الغربية، والعدوان المتصاعد على الدول العربية، لن تمر دون رد.

وأضافت "حماس"، في تصريح صحفي، يوم الخميس، "نبارك هذه العملية، ونؤكد أنها أصدق تعبيرٍ عن غضب شعوبنا العربية والإسلامية العارم، ولا سيما الشعب الأردني الشقيق وأبطاله النشامى، إزاء الجرائم والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وإزاء العدوان المستمر على دولنا العربية وأمن المنطقة واستقرارها".

وأشارت إلى أن هذه العملية تثبت أن عزم الشعوب أقوى من كل آلةٍ للبطش والإرهاب التي يمارسها الاحتلال، وأن كل محاولات الاستفراد بشعبنا الفلسطيني وعزله عن محيطه العربي والإسلامي ستبوء بالفشل.

وأكدت "حماس"، أن العدوان لن يولّد إلا مزيدًا من المقاومة، وشعبنا الفلسطيني سيظل متمسكًا بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، وبقائه في أرضه، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس.