16 قتيلًا "إسرائيليًّا" منذ مطلع أيلول بينهم 12 جنديًّا

قتل 14 إسرائيليًّا على الأقل، خلال عمليات للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما أعلن الاحتلال انتحار جنديين آخريْن.

وشهد مطلع أيلول، انتحار جندي إسرائيلي من الاحتياط، من منطقة "معالوت ترشيحا" في شمال "إسرائيل".

بينما شهد الثامن من أيلول مقتل 8 إسرائيليين، منهم 4 جنود في قطاع غزة، و4 إسرائيليين إثر عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.

وفي اليوم التالي التاسع من أيلول، أعلن انتحار جندي داخل شقته في "رحوفوت"، قبل ساعات من زفافه، وفق إعلام إسرائيلي.

وأمس الخميس، قتل 6 جنود إسرائيليين، أربعة منهم في تفجير جيب عسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، واثنان في عملية إطلاق نار وطعن، نفذها مواطن أردني على معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن.

وبحسب آخر إحصائية منشورة من جيش الاحتلال، وصل عدد القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة إلى 904 جنود وضباط، وسط اتهامات متكررة من جهات عديدة، بإخفاء الجيش الحصيلة الحقيقية لقتلاه وجرحاه.