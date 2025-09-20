17 شهيدًا منذ فجر اليوم في قصف الاحتلال على قطاع غزة

استشهد 17 مواطنًا فلسطينيًا منذ فجر اليوم، بينهم 14 في مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل وأحياء سكنية.

وأفادت المصادر الطبية بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الإصابات في غارة استهدفت منزلًا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون عقب قصف منزل في مخيم الشاطئ شمال غربي المدينة.

كما استشهد محمود مطر وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة للنازحين في شارع الـ20 بمخيم النصيرات وسط القطاع، في حين أصيب 14 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى القدس بتل الهوى بمدينة غزة، وأصيب أربعة آخرون بإطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة حمد شمالي خان يونس.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق القطاع لليوم الـ714 على التوالي.