المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال فجّر 120 عربة بـ840 طن متفجرات خلال أسبوع في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يومياً عشرات العربات المفخخة داخل مدينة غزة، موضحاً أن كل تفجير يعادل قوة زلزال بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وكشف المرصد أنه وثق خلال أسبوع واحد تفجير نحو 120 عربة تحمل ما يقارب 840 طناً من المتفجرات وسط الأحياء السكنية، ما أدى إلى تدمير مناطق كاملة وتحويلها إلى ركام.

وأكد المرصد أن هذا الأسلوب يشكل جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ويخالف بشكل صارخ القوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والبنى التحتية بشكل عشوائي، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.