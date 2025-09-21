8 شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى في مجزرة (إسرائيلية) جديدة بحي الدرج وسط غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتقاء 8 شهداء، بينهم أطفال، وإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) لمجموعة من الأهالي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه هرعت إلى المكان فور وقوع القصف، وتمكنت من انتشال عدد من الشهداء والمصابين من تحت الركام، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمحال التجارية المدمرة.

وأشار إلى أن بعض الإصابات خطيرة للغاية ما يهدد بارتفاع حصيلة الشهداء في الساعات القادمة، في ظل الضغط الهائل على المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة من الغارات المكثفة التي يشنها الاحتلال على أحياء مدينة غزة منذ فجر اليوم، مستهدفة المناطق المكتظة بالسكان ومفاقمة معاناة المدنيين في ظل استمرار الحصار وانعدام مقومات الحياة الأساسية.