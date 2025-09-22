الأونروا للرسالة: تراجع الدعم العربي لـ18 مليون دولار عام 23

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" د. عدنان أبو حسنة إن الوكالة تواجه أزمة مالية حادة تهدد استمرارية خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان والأردن.

وأوضح أبو حسنة لـ"الرسالة نت"، أن الوكالة بحاجة عاجلة إلى 200 مليون دولار لتتمكن من مواصلة عملياتها، إلى جانب حاجتها إلى 70 مليون دولار شهرياً لتغطية التكاليف الأساسية، بما في ذلك رواتب الموظفين.

وأشار إلى أن الدعم العربي تراجع بشكل خطير، حيث انخفض من 180 مليون دولار في عام 2022 إلى 18 مليون دولار فقط في 2023، ما يشكل تهديداً مباشراً لقدرة الأونروا على الاستمرار.

ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي والدول العربية إلى تحمّل مسؤولياتها ودعم الوكالة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن إنقاذ الأونروا هو إنقاذ للاجئين الفلسطينيين ولقضيتهم، محذراً من أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية في المناطق الخمس التي تغطيها الوكالة.