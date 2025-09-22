اعتراف دولي متسارع بدولة فلسطين قبيل قمة نيويورك

تستعد فرنسا، بمشاركة عشر دول أخرى، للإعلان رسميًا عن اعترافها بدولة فلسطين خلال قمة رفيعة المستوى تعقد اليوم الإثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمخصصة لمناقشة مستقبل "حل الدولتين" في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويُنظر إلى الخطوة الفرنسية باعتبارها تتويجًا لجهود دبلوماسية استمرت أشهراً بقيادة مشتركة بين باريس والرياض، هدفت للضغط على الاحتلال وربط أي أفق للسلام بتجسيد قيام الدولة الفلسطينية.

وفي إشارة رمزية، رفعت بلدية سان دوني قرب باريس العلم الفلسطيني فوق مبناها احتفاءً بالموقف الفرنسي الجديد. وتتوقع باريس أن تنضم إليها دول أوروبية صغيرة مثل أندورا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا وسان مارينو، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 دولة جديدة تعلن اعترافها هذا الأسبوع.

وبذلك سيرتفع عدد الدول التي تعترف رسميًا بفلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من اعتراف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، في تحول لافت لمواقف حلفاء الاحتلال التقليديين. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الخطوة تهدف إلى "إبقاء أمل السلام حيًا".

ويأتي ذلك بعد قرار تاريخي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، دعمت فيه بغالبية ساحقة (142 صوتاً) "إعلان نيويورك" المؤيد لحل الدولتين.

وتكتسب قمة نيويورك اليوم أهمية خاصة في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، وتصعيد الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما يجعل الاعتراف الدولي بفلسطين رسالة سياسية ضاغطة على الاحتلال في لحظة حرجة.