معاريف: طيارون (إسرائيليون) يعترفون بإسقاط مقاتلي حماس لمروحية أباتشي في غلاف غزة

اعترف طيارون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية، بأن مقاتلي كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – تمكنوا من إسقاط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" في منطقة غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

ويعد هذا الاعتراف الأول من نوعه من قبل جيش الاحتلال بشأن الحادثة التي ظلت محاطة بسرية تامة منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى".

وأشار الطيارون إلى أن إسقاط المروحية شكّل ضربة كبيرة للقوات الجوية الإسرائيلية في الساعات الأولى من العملية، وأدى إلى ارتباك في التنسيق الجوي والبري داخل مناطق الغلاف.

الجيش الإسرائيلي لم يعلّق رسميًا بعد على هذه التصريحات، فيما اعتبرت أوساط إسرائيلية أن نشر هذه التفاصيل قد يفتح باب النقاش حول فشل الجيش في حماية أجواء الغلاف خلال الهجوم المفاجئ.

ترجمة صفا