الصحة: ارتفاع عدد الشهداء من الكوادر الطبية إلى 1723 شهيداً منذ بداية العدوان

حذر المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع، مؤكداً خروج مستشفيات العيون وحمد والرنتيسي عن الخدمة بالكامل نتيجة نفاد الوقود واستمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن أزمة الوقود ما زالت مستمرة، وأن المنظومة الصحية تقف على بعد 48 ساعة فقط من التوقف الكامل إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل عاجل. وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منذ بداية الحرب 38 مستشفى في مختلف محافظات القطاع، ما فاقم من المعاناة الإنسانية.

كما طالب بتوفير حماية عاجلة للكادر الطبي والمنظومات الصحية، والسماح بإخراج المرضى للعلاج خارج غزة، لافتاً إلى ارتفاع عدد الشهداء من الكوادر الطبية إلى 1723 شهيداً منذ بداية العدوان.