موجة سفن جديدة لكسر حصار غزة تنطلق من إيطاليا السبت

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، يوم الثلاثاء، أن موجة جديدة من السفن ستنطلق السبت من إيطاليا إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين فيه منذ 18 عامًا.

وقالت اللجنة في تدوينة على منصة "اكس": "تمت إعادة تحديد موعد مغادرة الأسطول الجديد المنطلق من إيطاليا إلى غزة ليصبح يوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول الجاري من ميناء سان جيوفاني لي كوتي".

وكانت اللجنة أعلنت في 21 سبتمبر الجاري أن هذه الموجة من السفن ستنطلق في 24 من الشهر المذكور، قبل أن تعلن اليوم تأجيل الانطلاق.

وأضافت أن "هذه الموجة الجديدة من السفن (لم تحدد عددها) بتنظيم مشترك بين ائتلاف أسطول الحرية ومبادرة (ألف مادلين نحو غزة)"، بينما يبحر نحو 50 سفينة تجاه غزة ضمن أسطول "الصمود" العالمي.

ومبادرة "ألف مادلين" هي "تحالف دولي مدني مستقل، من متطوعين ونشطاء وعاملين في المجال الإنساني، يهدف لتنظيم أسطول بحري سلمي مكون من ألف سفينة لكسر الحصار وتقديم المساعدات والتوعية والتضامن مع غزة"، وفق موقعها الإلكتروني.

وسُميت المبادرة بهذا الاسم تكريمًا لمادلين كولاب، أول صيادة في غزة، ولسفينة "مادلين" التي حاولت الوصول إلى غزة في يونيو/ حزيران الماضي، لكن السلطات الإسرائيلية منعتها.

وأردفت اللجنة "سيكون هناك مؤتمر صحفي مباشر مع متطوعي ومؤيدي الأسطول بينما نستعد للإبحار لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة معًا".

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن "أسطول الصمود" العالمي بهدف كسر الحصار وتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لا سيما مستلزمات طبية.