إصابة جندي بجراح خطيرة خلال اشتباك شمال القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء ،عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة خلال اشتباك مع المقاومة شمال قطاع غزة.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال بإصابة جندي من لواء "جفعاتي بجروح خطيرة جرّاء إطلاق نار خلال اشتباك في شمال قطاع غزة ، حيث نُقل بمروحية إلى مستشفى شيبا بتل أبيب.

ويشن جيش الاحتلال هجوما بريا على مدينة غزة ضمن مخطط أقرته حكومة الاحتلال لاحتلال القطاع تدريجيا.

وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية "عربات جدعون 2" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حاليا في أحياء مدينة غزة لإكمال احتلالها بعدما دمر خلال الأسابيع الأخيرة مربعات سكنية بأكملها وشرد مئات الآلاف من السكان.