أسطول "الصمود": ماضون في الإبحار نحو غزة رغم تهديدات الاحتلال

قال المتحدث باسم أسطول "الصمود" العالمي إن حكومة الاحتلال تحاول ترهيب المشاركين وعرقلة وصولهم إلى قطاع غزة عبر اعتراض السفن وتهديدها، مؤكداً أن تلك الممارسات لن تثنيهم عن مواصلة رحلتهم الإنسانية.

وأوضح أن الأسطول يضم متضامنين ونشطاء دوليين من دول مختلفة، جاؤوا بهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاماً، ونقل المساعدات الطبية والغذائية إلى سكان القطاع الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية.

وحمل المتحدث الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يطال السفن أو الطواقم المشاركة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية القوافل البحرية وضمان وصولها الآمن إلى شواطئ غزة.

وأشار إلى أن رسالة الأسطول واضحة: "سنواصل الإبحار مهما كانت محاولات المنع والترهيب، فهدفنا إنساني قبل أن يكون سياسياً".