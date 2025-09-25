مقتل جندي وضابط في أسبوع.. قنص وكمين يفضحان مأزق الجيش الإسرائيلي شمال غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي برصاص قنّاص من كتائب القسام شمال قطاع غزة، في حادثة جديدة ترفع حصيلة قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 912 ضابطًا وجنديًا، وفق اعترافات رسمية.

ووفق ما أورده المراسل العسكري دورون كدوش عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الجندي المقتول يُدعى تشالاتشو شمعون دمالاش، ويخدم في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال.

وكان الجندي يتمركز عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس، وأطلق قنّاص من المقاومة الفلسطينية رصاصة دقيقة أصابته مباشرة وأردته قتيلًا على الفور.

قوات الاحتلال ردّت بعمليات تمشيط مكثفة، مدعومة بغارات جوية، لكن دون الإعلان عن مصير منفذ العملية حتى اللحظة.

وسائل إعلام عبرية مثل "حدشوت بزمان" أشارت إلى أن إعلانات مقتل الجنود باتت روتينًا يوميًا، فيما "الجمهور الإسرائيلي يتعايش مع الأمر بشكل سلبي وخطير على المدى البعيد".

مقتل ضابط إسرائيلي قبل يومين

الحادثة الأخيرة تأتي بعد مقتل ضابط برتبة رائد قبل يومين في كمين شمال غزة.

المراسل العسكري إيتاي بلومنتال (قناة كان) أوضح أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع داخل مدينة غزة.

أدى الهجوم لمقتل الضابط "شاحار بوزغلو"، وهو أول قتيل منذ انطلاق عملية الاحتلال لاقتحام المدينة قبل أسبوعين.

قوات كبيرة هرعت إلى المكان، فيما شن الطيران الحربي غارات على نقاط مشبوهة دون نتيجة معلنة.

مأزق أمني متصاعد

صحيفة معاريف نقلت عن مصادر في الجيش والشاباك أن حماس تضع على رأس أولوياتها أسر جنود إسرائيليين، مشيرة إلى أن الحركة تتجنب المواجهات المباشرة وتلجأ إلى حرب العصابات، مستخدمة الأنفاق والعبوات الناسفة، إضافة إلى انهيار المباني العالية التي باتت تشكل خطرًا إضافيًا على القوات المتوغلة.

وتضيف المصادر أن الجيش يخشى تكرار سيناريو "أسر الجنود"، حيث تعمل حماس على استنزاف القوات عبر الكمائن والكمائن المتحركة.

خسائر متراكمة

ومنذ انطلاق الحرب، يعترف الاحتلال بمقتل 912 جنديًا وضابطًا، في وقت تشير فيه تقارير عبرية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، في ظل الرقابة العسكرية المشددة والضغط الشعبي المتصاعد.

ويقول مراقبون إن عمليات القنص والكمائن الأخيرة تكشف هشاشة الخطط الإسرائيلية في غزة، وتؤكد أن المقاومة ما زالت قادرة على فرض معادلات ميدانية رغم التفوق العسكري الجوي والبري للجيش الإسرائيلي.