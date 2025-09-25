"نازحو غزة في دير البلح: خيام متلاصقة تحت الشمس وموت بطيء بلا مقومات حياة"

في قلب المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة دير البلح، تتكشف يوميًا فصول جديدة من المأساة الإنسانية التي يعيشها عشرات آلاف النازحين. هؤلاء لم يختاروا النزوح بمحض إرادتهم، بل أُجبروا على مغادرة مدينة غزة تحت وقع القصف العنيف والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين منذ ما يقارب العامين .

تحت أزيز الطائرات ودويّ المدفعية، حمل النازحون ما تيسر من متاعهم وذكرياتهم، وتوجهوا إلى دير البلح وجنوب القطاع، بعدما صنف الاحتلال هذه المناطق بأنها "آمنة". لكن ما ينتظرهم هنا لم يكن الأمن ولا الاستقرار، بل معاناة مركبة تتجسد في انعدام أبسط مقومات الحياة.

خيام لا تقي من حرّ الشمس

في أزقة ضيقة وساحات فارغة تحولت إلى مخيمات، ترتفع خيام مهترئة بالكاد تظلّل ساكنيها من شمس الصيف الحارقة. الأطفال يتقافزون بين الخيام حفاة، فيما تسعى الأمهات لتأمين جرعات ماء قليلة أو وجبات بسيطة تحفظ حياة أسرهن.

يقول أبو أحمد شلح ، وهو رب أسرة نزحت من حي تل الهوى في مدينة غزة:

"نعيش في خيمة لا تقي من الحر، والنهار طويل وقاسٍ. لا ماء، ولا كهرباء، ولا أي خدمات. نحن بالكاد نحصل على ما يسد الرمق، ولا أحد يلتفت لمعاناتنا."

بينما تضيف أم محمد الغرابلي ، وهي أم لخمسة أطفال:

"أطفالي مرضوا من شدة الحر وقلة النظافة. لا يوجد حمامات كافية ولا مياه للشرب أو الاستحمام. الوضع لا يطاق، والناس هنا تختنق من الازدحام."

هذه الشهادات تختصر حجم الكارثة الإنسانية، حيث لم يعد النازحون يملكون سوى أجساد أنهكها التعب وأرواح تلاحقها مخاوف القصف المستمر.

فقدان مقومات الحياة

بعد أن اقتُلعوا من بيوتهم قسرًا، وجد النازحون أنفسهم بلا مأوى حقيقي ولا مصادر رزق. معظم العائلات تعيش على المساعدات الشحيحة التي لا تغطي أدنى احتياجاتها. يقول الحاج خليل اللوح (65 عامًا):

"كنا نملك بيتًا وعملاً وحياة مستقرة. اليوم لا نملك شيئًا… حتى الماء ننتظره في طوابير طويلة. نحن نعيش كارثة بكل معنى الكلمة."

المشهد في دير البلح يعكس أزمة إنسانية مضاعفة؛ فالنزوح لم يكن نهاية المعاناة بل بدايتها. آلاف العائلات تتكدس في رقعة جغرافية ضيقة، وسط حرمان من الخدمات الأساسية، ما ينذر بكوارث صحية وبيئية وشيكة.

عجز البلديات

في ظل هذه الأوضاع، تجد البلديات نفسها أمام تحديات تفوق طاقتها. فعدد النازحين تجاوز قدرات الاستيعاب والإمكانات المحدودة.

هذا العجز في تلبية الحاجات الأساسية يضاعف معاناة السكان، ويفتح الباب أمام مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، خصوصًا مع الاكتظاظ ونقص المياه.

"مناطق آمنة" على الورق

ورغم أن الاحتلال يزعم أن دير البلح والمناطق الوسطى "آمنة"، إلا أن الحقيقة على الأرض تختلف جذريًا. فالقصف لا يزال يطارد النازحين حتى في أماكن نزوحهم، فيما يعيشون تحت ظروف إنسانية لا يمكن وصفها إلا بأنها مأساوية.

يقول محمود (شاب عشريني نزح مع عائلته):

"الاحتلال يقول لنا اذهبوا جنوبًا… لكن القصف يلاحقنا أينما ذهبنا. لا يوجد مكان آمن في غزة. نحن نعيش بين نار القصف ونار الجوع والعطش."

نداء استغاثة

في ظل هذه الصورة القاتمة، يطلق النازحون نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية لتقديم الحد الأدنى من مقومات الحياة. فهم لا يطلبون سوى الماء النظيف، الغذاء الكافي، والرعاية الصحية البسيطة، إلى حين عودتهم إلى بيوتهم المدمرة.

لكن حتى هذه المطالب تبدو بعيدة المنال، في وقت يصر فيه الاحتلال على مواصلة حربه وعدوانه، فيما يقف العالم متفرجًا على واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.

تبقى مأساة النازحين في دير البلح شاهدة على حجم الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتكشف زيف مزاعم الاحتلال عن "المناطق الآمنة". هنا، تحت الخيام الممزقة، وفي طوابير الماء والخبز، يختصر الفلسطينيون قصة صمودهم ومعاناتهم في مواجهة آلة الحرب والدمار.