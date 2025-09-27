"أطباء بلا حدود" تعلق عملياتها في مدينة غزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة، بسبب تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه، في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأكّد غرانجيه أن "هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 721 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية والحصار والتجويع ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

ويصعد جيش الاحتلال قصفه لأحياء مدينة غزة ونسف المباني السكنية، لإجبار السكان على الإخلاء القسري نحو جنوب القطاع.