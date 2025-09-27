وزارة التربية والتعليم تعلن آليات التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تفاصيل وآليات التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة للعام 2025 (مواليد 2007)، عبر تطبيق Wise School (وايز)، مشددة على أهمية التزام الطلبة بالخطوات والتعليمات لضمان سير العملية بسلاسة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم من خلال تحديث أو تحميل نسخة جديدة من تطبيق "وايز" المتاح عبر أنظمة IOS وAndroid، ومن ثم إنشاء حساب عبر التطبيق مع التأكد من إدخال البيانات الصحيحة ومطابقة فرع الطالب كما هو مثبت في بيانات الوزارة، مؤكدة أن أي خطأ في إدخال التخصص أو البيانات يقع ضمن مسؤولية الطالب وحده.

وبيّنت الوزارة أن باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني psgereg.pna.ps سيتوقف اعتبارًا من الأحد 28 سبتمبر 2025، فيما يستمر التسجيل وإنشاء الحسابات على تطبيق "وايز" حتى السبت 4 أكتوبر 2025.

كما أعلنت عن امتحان تجريبي في مادة التربية الدينية يوم السبت 4 أكتوبر 2025، حيث ستعقد الجلسة الأولى الساعة 11 صباحًا لجميع الفروع عدا الأدبي والشرعي، بينما تعقد الجلسة الثانية الساعة 2 ظهرًا لفرعي الأدبي والشرعي.

وفيما يتعلق بتعليمات ضبط الامتحان الإلكتروني، أكدت الوزارة أن التطبيق يستمر بالعمل حتى في حال انقطاع الإنترنت، ويتم رفع الإجابات تلقائيًا فور عودة الخدمة. كما شددت على أن إغلاق التطبيق لا يمنع الطالب من إعادة تشغيله، لكن لا يمكن تسجيل الدخول مجددًا بعد إنهاء الاختبار والخروج منه، مشيرة إلى وجود عدة وسائل للمراقبة عبر التطبيق، مع منع أي تواصل أو تواجد أشخاص قرب الطالب أثناء تقديم الامتحان.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الطالب يتحمل كامل المسؤولية في حال مخالفة تعليمات ضبط الامتحان الإلكتروني، وهو ما قد يترتب عليه الحرمان من نتيجة العام الدراسي.