الجاليات الفلسطينية في أوروبا: التحولات الأوروبية ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني

أكد جورج رشماوي، رئيس شبكة الجاليات الفلسطينية في أوروبا، أن التحولات الأخيرة في المواقف الأوروبية والدولية تجاه القضية الفلسطينية جاءت نتيجة مباشرة لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح رشماوي في تصريح "للرسالةنت" أن مشاهد الإبادة والدمار التي ارتكبها الاحتلال في غزة دفعت قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي للضغط على حكوماتها، ما انعكس في مواقف سياسية متقدمة باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض سياسات الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه التحولات ليست منفصلة عن مسيرة النضال الفلسطيني، بل هي ثمرة دماء الشهداء ومعاناة الأسرى والجرحى وصمود الشعب في وجه آلة الحرب.

وشدد رشماوي على أن عزل الاحتلال بات ضرورة ملحة، ليس فقط عبر المسار السياسي والدبلوماسي، بل من خلال تصعيد حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية، بما يسهم في تقليص قدرته على الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن أوروبا اليوم أمام اختبار تاريخي: فإما أن تترجم هذه التحولات إلى قرارات عملية تعزل إسرائيل دولياً، أو تبقى خاضعة لضغوط اللوبيات الداعمة للاحتلال.

وختم بالتأكيد على التزام الجاليات الفلسطينية في أوروبا بمواصلة الضغط الشعبي والسياسي، والعمل على تعزيز عزلة الاحتلال ودفع الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات جادة من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.