الدفاع المدني: (إسرائيل) ترفض 73 طلب تنسيق وتمنع إنقاذ المحاصرين في غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يواصل، للأسبوع الثاني على التوالي، رفض طلبات التنسيق الإنسانية التي أرسلت عبر مؤسسات دولية، للسماح بدخول طواقم الإنقاذ إلى مناطق محاصرة تضم مصابين ومدنيين يواجهون خطر الموت.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي أنه قدّم 73 طلب تنسيق عبر المؤسسات الدولية لتمكين طواقمه من الوصول إلى مناطق "الزرقاء"، "المحطة"، شرقي "النفق" بحي التفاح، إضافة إلى "الصبرة" و"تل الهوا" في حي الرمال الجنوبي، لكن جميعها قوبلت بالرفض من الاحتلال.

وأكد البيان أن عدداً من المصابين المحاصرين في هذه المناطق فارقوا الحياة نتيجة تأخر عمليات الإنقاذ، فيما اضطر ذوو بعضهم لنقلهم إلى المستشفيات في ظروف بالغة الخطورة.

وشدد الدفاع المدني على أن استمرار حصار آلاف المواطنين ومنع وصول مقومات الحياة الأساسية إليهم للأسبوع الثاني على التوالي يشكّل تهديداً مباشراً لحياتهم، داعياً المؤسسات الإنسانية الدولية إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه باحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حرية عمل الطواقم الإنسانية.