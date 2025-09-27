الاحتلال يضلّل المدنيين بمزاعم "المناطق الآمنة" ويقتل 1,903 بالوسطى والجنوب

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي صدر اليوم السبت (رقم 981) ما وصفه بسياسة التضليل التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر دعواته المتكررة لسكان مدينة غزة والشمال للنزوح نحو محافظات الوسطى والجنوب، باعتبارها "مناطق آمنة".

وأكد البيان أن الاحتلال استهدف منذ بدء جريمة التهجير القسري في 11 أغسطس 2025، محافظات الوسطى والجنوب 133 مرة بالقصف بمختلف أنواع الصواريخ والقنابل، ما أدى إلى استشهاد 1,903 مدنيين، أي ما يعادل 46% من إجمالي شهداء القطاع خلال الفترة نفسها.

وأشار المكتب إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح استهداف الاحتلال المتعمد للمدنيين وارتكابه مجازر متكررة، حتى في المناطق التي يزعم أنها "إنسانية"، ومنها منطقة المواصي.

وحمل البيان الاحتلال والأطراف الداعمة له، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في غزة.

وطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر بالتحرك العاجل لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين، محذراً من أن التواطؤ الدولي يشكل غطاءً لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.