مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ723... أكثر من 100 شهيد منذ فجر السبت

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ723 على التوالي، مسجلاً استشهاد المئات وجرح الآلاف، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع.

وأفادت المصادر الطبية في غزة، باستشهاد 102 مواطنًا منذ فجر السبت، توزعوا على مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، بينهم 8 كانوا يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية.

شمال غزة: 52 شهيدًا، نُقل 29 منهم إلى مستشفى المعمداني و23 إلى مستشفى الشفاء.

وسط القطاع: 40 شهيدًا، بينهم 29 في مستشفى العودة و11 في مستشفى الأقصى.

جنوب غزة: 10 شهداء نُقلوا إلى مستشفى ناصر

منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد الشهداء 65,549 شهيدًا، فيما أصيب 167,518 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وفاة 442 فلسطينيًا جراء المجاعة، بينهم 147 طفلًا.

في تفاصيل الهجمات، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف استهدف منزلاً قرب مسجد داود في مخيم النصيرات، بينما شنت مدفعية الاحتلال غارات على مناطق شرقية وجنوبية في مدينة غزة، ونفذ سلاح الطيران هجمات على بطن السمين جنوب خانيونس. كما فجّر الاحتلال عربة مفخخة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب المدينة، وقصفت الطائرات الحربية حي تل الهوا، بالإضافة إلى منزل في حارة دغمش، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة النصيرات إلى 17 شهيدًا، بينهم ريهام الخطيب والطفل أمير محمد البنا.

كما شنت قوات الاحتلال غارات على منطقتي اليرموك والصحابة بحي الدرج، ونسفت مبانٍ سكنية شمال شرقي خانيونس، وأطلقت دباباته النيران على منطقة النصر غرب المدينة، بينما ألقت الطائرات المسيّرة قنابل على خيام النازحين بميناء غزة، مع قصف منازل في وسط خانيونس ومدينة رفح جنوبي القطاع.