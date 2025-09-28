حماس: المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة ومستعدون لأي مقترحات جديدة

أكدت حركة حماس، في بيان لها، تعليقًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، أنها لم تتلقَّ من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن أي مسار تفاوضي.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت قيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة يوم التاسع من هذا الشهر، مؤكدًا أن هذه الحادثة شكلت عائقًا أمام أي تقدم في مسار الحوار أو التفاهم بين الأطراف المختلفة.

وشددت حماس على أنها منفتحة لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، مشيرة إلى أن أي خطوات في هذا السياق يجب أن تكون ضمن إطار يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ويضمن مصالحه المشروعة.

ولفت البيان إلى أن الحركة تتابع عن كثب كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التهدئة أو الوصول إلى اتفاقات تخفف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، لكنها أكدت أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تكون محل مساومة أو ابتزاز.