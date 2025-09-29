القوات اليمنية تستهدف أهدافًا حساسة للاحتلال في يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً استهدفت أهدافًا حساسة عدة في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ.

وقالت القوات اليمنية في بيان يوم الاثنين، إن العمليَّةُ حققت أهدافَها بنجاحٍ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

وأضافت "نَفَّذَنا عملية عسكريّةً نوعيةً بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ حيويينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلّةِ، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

وأكدت أنَّ الخيارَ الوحيدَ لأمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ وأمامَ هذا العدوِّ الذي يعتدي على البلدانِ العربيةِ والإسلاميةِ ويرتكبُ المجازرَ والإبادةَ الجماعيةَ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ هو المواجهةُ والصمودُ وتقديمُ كلِّ الدعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتهِ الأبيةِ الشريفةِ.

وتابعت "مستمرّونَ في تأديةِ واجباتِنا الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ ورفعِ الحصارِ عنها".