عائلات الأسرى (الإسرائيليين): ندعو ترمب لإجبار نتنياهو على قبول اتفاق إذا لزم الأمر

طالبت عائلات الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين في غزة، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل المباشر والضغط على رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو من أجل قبول أي اتفاق محتمل، حتى لو استدعى الأمر إجباره على ذلك.

وأكدت العائلات أن استمرار المماطلة يهدد حياة أبنائهم، وأن المصلحة الإنسانية يجب أن تكون أولوية فوق أي حسابات سياسية داخلية أو عسكرية.

وبالتزامن مع لقاء نتنياهو وترمب في واشنطن، ذكرت القناة 12 العبرية أن عائلات الأسرى (الإسرائيليين) تظاهروا في الداخل، ورفعوا شعارات تتهم نتنياهو بـ"تعذيبهم" عبر إطالة أمد الملف، مطالبين بوقف الحرب فورًا كشرط أساسي لإعادة الأسرى.

ويأتي هذا الحراك بينما يتواجد نتنياهو حالياً في الولايات المتحدة، حيث التقى بترمب في البيت الأبيض لبحث مقترح سلام جديد مكوَّن من 21 نقطة.

ويُروَّج لهذا المقترح باعتباره إطارًا أوليًا لإنهاء الحرب المستمرة في غزة، ويشمل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، وترتيبات لتبادل الأسرى، إلى جانب انسحاب مرحلي للجيش (الإسرائيلي)، وإدارة دولية لاحقة للقطاع.

