النخالة: الإعلان الأميركي الإسرائيلي وصفة لاستمرار العدوان وتفجير المنطقة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن ما جرى الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يعدو كونه اتفاقًا أميركيًا إسرائيليًا يعكس الموقف الإسرائيلي بالكامل.

وأوضح النخالة في تصريح صحفي أن هذا الإعلان يشكل "وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول عبر الولايات المتحدة فرض ما فشل في تحقيقه بالحرب والدمار.

وأكد أن الإعلان الأميركي الإسرائيلي الجديد يمثل "وصفة لتفجير المنطقة بأكملها"، داعيًا قوى الشعب الفلسطيني والأمة إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المخططات