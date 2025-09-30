ردود فعل فلسطينية ورسمية غاضبة: خطة ترامب تُثير قلقًا واسعًا بوصفها تهديدًا للكُل الفلسطيني

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لوقف الحرب في قطاع غزة موجة رفض واسعة في الأوساط الفلسطينية، حيث توالت ردود الفعل الغاضبة التي اعتبرت الخطة استهدافًا مباشرًا للكيانية الوطنية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

🔻 الجبهة الديمقراطية

قال أركان بدر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن الخطة تمثل استهدافًا صارخًا لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ومحاولة لاجتثاث القرار الوطني المستقل عبر ضغوط وإملاءات إسرائيلية.

🔻 المبادرة الوطنية الفلسطينية

أكد د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الخطة تعيد فرض "انتداب ووصاية" على فلسطين، وهو ما يعيد القضية عقودًا إلى الوراء، ويلغي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

🔻 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

من جانبه، وصف ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول دائرة العلاقات السياسية، الخطة بأنها انقلاب على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وخطوة خطيرة لشرعنة الاحتلال وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

🔻 الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة

أما محمود سعيد، ممثل الجالية الفلسطينية في أمريكا، فشدد على أن الخطة ليست سوى وصفة لاستدامة الحرب والمعاناة في غزة، وليست وقفًا لها كما يُروّج، معتبرًا أنها تصب في مصلحة الاحتلال وتفتح الباب لمزيد من التدخلات الأجنبية.

وكالة سند