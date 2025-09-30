المقاومة تستهدف آليات الاحتلال في مدينة غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، استهداف آليات للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ نشرته على منصتها على "تليغرام"، إن مقاتليها أكدوا "استهداف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من مبنى الإذاعة والتليفزيون بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة بتاريخ 27-09-2025".

في حين، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة "بقذائف الهاون النظامي عيار 60" صباح اليوم الثلاثاء.

وتواصل فصائل المقاومة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، موقعة خسائر كبيرة في صفوفها.