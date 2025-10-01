الأورومتوسطي يطالب بحماية نشطاء غزة والسماح بدخول المحققين الدوليين

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان في قطاع غزة، وإتاحة وصول غير مقيَّد للمحققين الدوليين، لمعاينة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة منذ عامين.

وقالت مها الحسيني، مديرة الإعلام والتواصل في المرصد، خلال مداخلتها من غزة في مناقشة البند الثامن بالدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان: «أتحدث إليكم من ملجأي الأخير بعدما طُردت قسرًا من منزلي في مدينة غزة تحت وابل القصف الإسرائيلي، رغم أنني لا أعلم إن كنت حين تسمعون هذه الكلمات سأكون على قيد الحياة أم مدفونة تحت الأنقاض».

وأشارت الحسيني إلى أنّ مدينة غزة تتعرض لهجمات غير مسبوقة، مؤكدة أنها وزملاءها في الأورومتوسطي نزحوا مرارًا جراء القصف المتواصل. وأضافت: «لم أعد أستطيع عدّ الجرائم الإسرائيلية التي أشهدها، فهي تحيط بي مع كل نفس وعلى مدار الساعة».

وكشفت أنها اضطرت في إحدى المراحل إلى تمزيق بطاقة عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان تفاديًا لاعتقالها أو قتلها على يد الجيش الإسرائيلي، مشددة على أن من يوثقون جرائم الحرب في غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وطالبت الحسيني المجتمع الدولي بإنهاء صمته، محذّرة من أنّ كل تجاهل لانتهاكات الاحتلال يمثل "ضربة جديدة تُدق في نعش القانون الدولي".

يُذكر أنّ المرصد الأورومتوسطي منظمة حقوقية مستقلة، مقرها الرئيسي في جنيف، ولها مكاتب إقليمية وممثلون في أوروبا والشرق الأوسط.