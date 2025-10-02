إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين لليوم الثالث على التوالي

أعلن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، معتز أبو سنينة، استمرار إغلاق المسجد أمام المصلين المسلمين لليوم الثالث على التوالي، في حين يُسمح للمستوطنين بدخوله بالكامل بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأشار أبو سنينة إلى أن إدارة المسجد لن تستطيع الدخول خلال فترة الأعياد، كما يمنع رفع الأذان أو إقامة الصلاة داخله، مؤكّدًا أن تسليم إدارة المسجد سيتم اليوم عند الساعة العاشرة مساءً، داعيًا الجميع للتواجد من فجر يوم غد الجمعة لأداء الصلاة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة القيود التي يفرضها الاحتلال على حرمة المسجد الإبراهيمي، ما يزيد من التوتر في مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها.