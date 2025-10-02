غزة تتلقى 10% فقط من احتياجاتها الإنسانية خلال سبتمبر 2025

أكد المكتب الإعلامي الحكومي يوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي استمر في سياسة "هندسة التجويع والفوضى" بحق سكان قطاع غزة خلال شهر سبتمبر 2025، حيث لم يُسمح بدخول سوى 1,824 شاحنة مساعدات من أصل 18,000 شاحنة متوقعة، أي ما يعادل نحو 10% فقط من الاحتياجات الإنسانية الفعلية لأكثر من 2.4 مليون مواطن، بينهم أكثر من مليون طفل.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن هذه الشاحنات تعرضت أحيانًا للنهب والسرقة في ظل الفوضى الأمنية المصطنعة التي يفرضها الاحتلال، في محاولة للنيل من صمود وإرادة الشعب الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال فرض حصار خانق منذ أكثر من سبعة أشهر، ويغلق المعابر بشكل كامل، بما في ذلك المنفذ الشمالي "زيكيم" ومعبرَي "كيسوفيم" و"كرم أبو سالم"، مما يحرم السكان المدنيين من أكثر من 430 صنفًا من الأغذية الأساسية والمواد الضرورية للحياة، أبرزها: البيض، اللحوم، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الفواكه والخضروات، والمكملات الغذائية.

وأوضح "الإعلامي الحكومي" أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب المستمرة، وتدهور القدرة الشرائية للسكان، حيث لا يستطيع أكثر من 95% منهم شراء السلع حتى عند توفرها.

وحمل المكتب الحكومة الإسرائيلية وحلفاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وتأمين وصولها إلى المحتاجين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما أرفق البيان إحصائية يومية لشاحنات المساعدات التي دخلت القطاع خلال شهر سبتمبر 2025، والتي بلغت مجموعها 1,824 شاحنة فقط، في تناقض صارخ مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.

إحصائية (شهر سبتمبر 2025) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، حيث كانت على النحو التالي:

1. الاثنين 1 سبتمبر 2025: 18 شاحنة مساعدات

2. الثلاثاء 2 سبتمبر 2025: 77 شاحنة مساعدات

3. الأربعاء 3 سبتمبر 2025: 86 شاحنة مساعدات

4. الخميس 4 سبتمبر 2025: 108 شاحنة مساعدات

5. الجمعة 5 سبتمبر 2025: 110 شاحنة مساعدات

6. السبت 6 سبتمبر 2025: 127 شاحنة مساعدات

7. الأحد 7 سبتمبر 2025: 58 شاحنة مساعدات

8. الاثنين 8 سبتمبر 2025: 108 شاحنة مساعدات

9. الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: 121 شاحنة مساعدات

10. الأربعاء 10 سبتمبر 2025: 108 شاحنة مساعدات

11. الخميس 11 سبتمبر 2025: 135 شاحنة مساعدات

12. الجمعة 12 سبتمبر 2025: 80 شاحنة مساعدات

13. السبت 13 سبتمبر 2025: 86 شاحنة مساعدات

14. الأحد 14 سبتمبر 2025: 90 شاحنة مساعدات

15. الاثنين 15 سبتمبر 2025: 29 شاحنة مساعدات

16. الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: 34 شاحنة مساعدات

17. الأربعاء 17 سبتمبر 2025: 27 شاحنة مساعدات

18. الخميس 18 سبتمبر 2025: 60 شاحنة مساعدات

19. الجمعة 19 سبتمبر 2025: 29 شاحنة مساعدات

20. السبت 20 سبتمبر 2025: 30 شاحنة مساعدات

21. الأحد 21 سبتمبر 2025: 61 شاحنة مساعدات

22. الاثنين 22 سبتمبر 2025: 49 شاحنة مساعدات

23. الثلاثاء 23 سبتمبر 2025: 8 شاحنة مساعدات

24. الأربعاء 24 سبتمبر 2025: 21 شاحنة مساعدات

25. الخميس 25 سبتمبر 2025: 46 شاحنة مساعدات

26. الجمعة 26 سبتمبر 2025: 10 شاحنة مساعدات

27. السبت 27 سبتمبر 2025: 32 شاحنة مساعدات

28. الأحد 28 سبتمبر 2025: 24 شاحنة مساعدات

29. الاثنين 29 سبتمبر 2025: 29 شاحنة مساعدات

30. الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: 23 شاحنة مساعدات

** خلال شهر سبتمبر 2025: 1,824 شاحنة مساعدات.