في يومها الـ 728 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ728 من حرب الإبادة على قطاع غزة، تواصلت غارات الاحتلال المكثفة على مدينة غزة وخان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن إطلاق النيران على المجوّعين الباحثين عن المساعدات.

كما حذّرت وزارة الصحة في غزة من أن الوضع الصحي يزداد خطورة في كافة أنحاء القطاع، مشددة على أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطِرا جدا.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:41 : غارات جوية وعمليات نسف وقصف جوي ومدفعي إسرائيلي لم يتوقف طوال ساعات الليل في وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:37 : إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية على شاطئ النصيرات

6:25 : قوّات الاحتلال تُفجّر 3 مجنزرات مفخّخة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة

6:20 : قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية في منطقة السطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:19 : إطلاق نار مكثف في ساحل بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:03 : رائحة البارود وغبار التفجيرات يغطّيان أجواء غزة بفعل عمليات النسف والقصف الإسرائيلية المستمرة على مدار الساعة في شمالي وجنوبي وشرقي المدينة

2:37 : قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة

2:12 : غارة جوية ثالثة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:09 : غارتان إسرائيليتان وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:28 مجمع ناصر الطبي: شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس

00:21 وكيل وزارة الصحة بغزة: مستشفيات شمال غزة تواجه نقصا فادحا في أخصائيي الجراحة والحاجة ماسة لدخول الوفود الطبية