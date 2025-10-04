الأخبار
انفوجرافيك:
1800 من صناع السينما يتعهدون بمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة
04 أكتوبر 2025 . الساعة: 07:54 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307094
كلمات مفتاحية
إسرائيل
حرب غزة
مقاطعة
طوفان الأقصى
صناع السينما
1800 من صناع السينما يتعهدون بمقاطعة المؤسسات "الإسرائيلية" المتورطة في الإبادة
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
