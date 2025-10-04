تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستشهاد 14 مواطنا منذ فجر اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، الرابع من أكتوبر، وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الميدانية واستمرار القصف على الأحياء السكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر ميدانية أن مدينة غزة شهدت ثلاث غارات جوية متفرقة صباحاً، استهدفت الأولى تجمعاً للمواطنين قرب مدرسة النصر في شارع النصر أثناء تفقدهم منازلهم، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. كما طال القصف شارع الجلاء بين منطقتي الزهارنة والغفري، إضافة إلى محيط دوار حميد عند تقاطع شارع النصر، في ظل إطلاق نار كثيف من الآليات والطائرات المُسيّرة على الأحياء المحيطة.

وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، تم انتشال جثامين خمسة شهداء من منزل عائلة شعت الذي دمره الاحتلال مساء أمس، بينما أسفر القصف على حي التفاح عن استشهاد أربعة مواطنين وعدد من الجرحى. كما استهدف القصف مجموعة من المدنيين قرب مخبز الشرق في شارع الجلاء، إضافة إلى تدمير منزل لعائلة الشوا في حي الرمال الجنوبي، حيث لا يزال أحد المواطنين تحت الأنقاض.

وفي المنطقة الوسطى، استشهدت الطفلة توليب مهند حمدان جراء قصف استهدف شقة لعائلتها في مخيم النصيرات.

أما في جنوب القطاع، فقد استشهد طفلان وأصيب ثمانية آخرون نتيجة قصف بطائرة مُسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين في منطقة المواصي شمال غربي خان يونس، كما ارتقى الشاب أحمد حاتم أبو عيد من وادي السلقا متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في قصف سابق على المنطقة ذاتها.

الجهات الميدانية دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المناطق الخطرة في مدينة غزة، وخاصة تل الهوا، وشارع المغربي، والزيتون، والجلاء، والشيخ رضوان، والشاطئ، نظراً لاستمرار تمركز قوات الاحتلال واستهدافها المباشر لكل من يقترب من هذه المناطق.