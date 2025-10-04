عباس يرحب بموقف حماس وجهود ترامب لإنهاء حرب غزة

رحّب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتصريحات الإيجابية الصادرة عن حركة حماس بشأن استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن وتعاملها الإيجابي مع الجهود الجارية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأشاد عباس في تصريح عاجل بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وتهيئة الأجواء للتوجه نحو سلام دائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن الأولوية الآن تتمثل في الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، مع ضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء الفوري في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.