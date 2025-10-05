مستجدات حرب الإبادة في يومها الـ730 على غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الدموي على قطاع غزة لليوم الـ730 على التوالي، وسط تصعيد ميداني واسع وغارات جوية ومدفعية مكثفة استهدفت مناطق مكتظة بالسكان والنازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال نفّذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 93 غارة جوية ومدفعية، تركزت في مدينة غزة ومناطق وسط وجنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 70 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، من بينهم 47 شهيدًا في مدينة غزة وحدها.

وشهد حي التفاح شمال شرقي المدينة مجزرة مروّعة بعد استهداف منزل مأهول بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات، فيما لا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط دمار هائل.

وفي خانيونس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين استهدفتا شمال المدينة ووسطها، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرق بني سهيلا ومناطق متفرقة من مخيم المغازي والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول تسعة شهداء إلى مجمع ناصر الطبي من منطقتي كراج رفح وموراج، بالإضافة إلى ثلاثة شهداء آخرين انتُشلت جثامينهم من شرق خانيونس، فيما استُشهد ثلاثة من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال جنوبي المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المنزل ومنازل مجاورة، دون أن تُعرف بعد حصيلة الضحايا.

ويواصل الاحتلال سياساته الإجرامية بحق المدنيين العزل، متجاهلاً كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، في ظل تدهور إنساني متسارع وانعدام مقومات الحياة في القطاع المنكوب.