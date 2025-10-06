نقابة التمريض: اختطاف تسنيم الهمص انتهاك صارخ

أكدت نقابة التمريض الفلسطينية في قطاع غزة، أن "اختطاف" الاحتلال الإسرائيلي للممرضة تسنيم مروان الهمص انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية والاتفاقيات الإنسانية.

وقال "نقابة التمريض" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بكل مكوناتها، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى "شلّ" القطاع الصحي وترويع الكوادر الطبية.

وطالبت "النقابة"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة الهيئات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الحكيمة تسنيم الهمص وسائر العاملين في المجال الصحي.

وشددت على أن قوات الاحتلال اختطفت الكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة واعتقلتهم "تعسفيًا". داعية لضمان حمايتهم أثناء تأدية مهامهم الإنسانية.

ونوهت "نقابة التمريض" إلى أنها ستواصل متابعة جريمة اعتقال "الهمص" وزملائها على المستويات القانونية والإعلامية والنقابية حتى تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبيها.

ودعت الإعلام المحلي والدولي إلى تسليط الضوء على اعتقال الحكيمة تسنيم الهمص باعتبارها نموذجًا لمعاناة الكوادر الطبية الفلسطينية في ظل العدوان والإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



