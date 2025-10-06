مقتل 1152 جنديًا "إسرائيليًا" منذ 7 أكتوبر

أعلنت بيانات صادرة عن "وزارة الأمن" الإسرائيلية أن 1152 جنديًا في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلوا منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ما وصفته الوزارة بأنها من "أكثر الفترات دموية في تاريخ الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة".

وأشارت المعطيات إلى أن نحو 42% من القتلى (487 جنديًا) كانوا دون سن الحادية والعشرين، في حين بلغ عدد القتلى الذين تجاوزوا الأربعين عامًا 141 جنديًا، ما يعكس انتشار الخسائر عبر مختلف الفئات العمرية والمستويات القتالية.

وأوضحت الأرقام أن الحرب خلّفت أكثر من 6500 فرد من عائلات "الثكلى"، منهم 1973 والداً أو والدة، و351 أرملة، و885 يتيمًا، و3481 أخًا أو أختًا.

ووفق البيان، تشمل الحصيلة قتلى من الجيش الإسرائيلي، وشرطة "إسرائيل"، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات العمليات الخاصة، وأعضاء فرق الاستعداد الذين شاركوا في جبهات غزة، والجنوب، والشمال، ولبنان، والضفة الغربية.

كما لفت البيان إلى أنه خلال العام الأخير فقط، انضم 262 جنديًا جديدًا إلى قائمة القتلى العسكريين، إلى جانب أكثر من 1300 فرد من ذويهم الذين دخلوا ما يُعرف بدائرة "الحزن الوطني".

وكانت معطيات إسرائيلية قد أشارت لمقتل 17 إسرائيليًّا على الأقل، خلال عمليات للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما أعلن الاحتلال انتحار جنديين آخريْن.

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تلحق الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديها للقوات المتوغلة في قطاع غزة، على الرغم من مرور عامين على اندلاع الحرب وإعلان الاحتلال المتكرر والذي يزعم القضاء على المقاومة.