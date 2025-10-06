المحلل "الإسرائيلي" نداف إيال: “حماس باقية ما بقي الفلسطينيون”

قال المحلل السياسي الإسرائيلي نداف إيال إن حركة حماس لن تختفي من المشهد الفلسطيني، معتبرا أن الهدف الواقعي أمام "إسرائيل" بعد عامين من الحرب على غزة ليس القضاء على الحركة كليًا، بل منع عودتها إلى الحكم في القطاع.

وجاءت تصريحات إيال في مقال نشره عبر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (Ynet)، شدد فيه على أن “من يتحدث عن القضاء التام على حماس لا يفهم طبيعة الحركة ولا طبيعة الشعب الفلسطيني”، مضيفًا أن “حماس ستبقى ما بقي الفلسطينيون، حتى لو تم نزع سلطتها من الحكم”.

لا يمكن محو حماس عسكريًا

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن الحرب الممتدة منذ أكتوبر 2023 لم تحقق أي هدف استراتيجي نهائي، وأن “الاحتلال الكامل لغزة أو اقتلاع حماس من جذورها ليس خيارًا واقعيًا لا سياسيًا ولا عسكريًا”.

وأضاف أن "إسرائيل" تدرك اليوم أن حماس فكرة متجذرة في وعي الفلسطينيين، وليست مجرد تنظيم يمكن تصفيته.

وقال: “حتى لو فقدت الحركة الحكم في غزة، فإن نفوذها الشعبي والعقائدي سيستمر، تمامًا كما بقيت حركات المقاومة السابقة رغم القمع”.

التحول نحو "تحجيم لا استئصال"

وأشار إيال إلى أن النقاش داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تحول من شعار "القضاء على حماس" إلى هدف أكثر براغماتية، يتمثل في “تحجيم قدراتها العسكرية ومنع عودتها للحكم”.

وأضاف أن الصفقة الجارية حول ملف الأسرى تمثل، بحسب تعبيره، "الطريق الواقعي للخروج من الحرب دون انهيار سياسي أو عسكري لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن “استعادة الرهائن مقابل تهدئة مدروسة أفضل من الاستنزاف المستمر بلا نتيجة”.

انتقاد للقيادة الإسرائيلية

وفي سياق متصل، انتقد إيال ما وصفه بـ“فشل الحكومة في تعريف أهداف الحرب”، معتبرًا أن غياب الرؤية السياسية جعل الجيش ينزف في الميدان دون غطاء استراتيجي.

وقال: “إسرائيل دخلت الحرب دون خطة لليوم التالي، والآن تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه بعد أن أدركت أن حماس لن تُمحى”.

خلص نداف إيال إلى أن بقاء حماس ليس انتصارًا لها فحسب، بل نتيجة حتمية لبقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مضيفًا أن أي تسوية مستقبلية لن تكون ممكنة إلا عبر “ترتيبات أمنية وسياسية تحرم حماس من السيطرة الإدارية، دون وهم القضاء عليها فكريًا”.