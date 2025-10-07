بعد عامين من الإبادة.. الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل، بعد مرور عامين على حرب الإبادة، استهدافه المباشر والممنهج للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية في القطاع.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن 1701 من أفراد الطواقم الطبية استُشهدوا خلال العامين الماضيين، فيما اعتُقل 362 آخرون في ظروف قاسية شابها التغيب القسري والحرمان من الحقوق الإنسانية.

وشددت الوزارة على أن الكوادر الطبية تواصل أداء واجبها الإنساني والوطني في المستشفيات رغم المخاطر المحدقة التي تهدد حياتهم بشكل مباشر.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة لتوفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية، وضمان سلامة عمليات الإخلاء ونقل الجرحى والمصابين في مختلف مناطق قطاع غزة.