الدفاع المدني: طواقمنا تواصل إنقاذ المدنيين رغم المخاطر

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الجهاز واصلوا منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع عملهم في إنقاذ الأرواح وانتشال الجثامين، وتأمين حياة المدنيين، رغم قلة الإمكانات وشدة المخاطر، مؤكدًا أن تفانيهم المستمر يعكس التزام الجهاز برسالته الإنسانية والوطنية.

وأضاف "بصل" في تصريحٍ تلقته "الرسالة نت"، أن أبناء الشعب الفلسطيني صمدوا خلال عامين من الحرب والحصار والقتل والتشريد، مؤكدًا أن هذه المعاناة لم تضعف عزيمتهم ولا إرادة الدفاع المدني في أداء مهمته، وفاءً لشهداء غزة ولأهلها الذين يستحقون الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية.

وأشار إلى تقديره الكبير لجميع شركاء الدفاع المدني من مقدمي الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات، الذين واصلوا عملهم جنبًا إلى جنب مع الجهاز في أحلك الظروف وأصعب اللحظات، مؤكدًا أن هذا التلاحم يعكس روح التضامن المجتمعي في مواجهة العدوان.

وأوضح بصل أن الحرب، التي طالت كل بيت وكل أسرة في قطاع غزة، لن تثني الدفاع المدني عن مواصلة أداء واجبه، مؤكدًا أن الجهاز سيبقى في مقدمة الصفوف ويواصل جهوده الإنسانية والوطنية بكل أمانة، وسيظل صوته ناطقًا باسم الإنسان في غزة حتى تنتهي هذه المأساة ويعود الأمن والسلام إلى ربوع الوطن الجريح.