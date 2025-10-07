"سرايا القدس": طوفان الأقصى محطة مفصلية في مواجهة الاحتلال

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عملية "طوفان الأقصى" قبل عامين شكّلت محطة مفصلية في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال.

وأضافت "سرايا القدس" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن العملية أوقعت عشرات القتلى بين صفوف جنود الاحتلال وأسرت عددًا كبيرًا منهم، وقدّمت خلالها المقاومة شهداء وجرحى وأسرى، مؤكدة أن المواجهة مع العدو لم تتوقف منذ ذلك التاريخ.

وأشارت سرايا القدس إلى أن الاحتلال شنّ حربًا «مجنونة وفتاكة» استهدفت المدنيين في غزة، إلا أن المقاومة واصلت التصدي لقواته وفرضت خسائر كبيرة عليه، مضيفةً أن أي محاولة إسرائيلية للتدمير أو الإرهاب النفسي لن تحقق أهدافها.

وأكدت الفصائل أن سلاح المقاومة سيبقى مرفوعاً ما دام الاحتلال قائمًا، وأن الأسرى لن يُطلق سراحهم إلا عبر صفقة تبادل مشرفة تضمن وقف الحرب ورفع الحصار.

وختمت سرايا القدس بيانها بالتأكيد أن المقاومة ماضية في طريقها نحو تحرير الأرض ومواجهة الاحتلال، وأن العمليات المقبلة ستكون استمراراً لاستنزاف العدو حتى زواله.