الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة لتدمير الأحياء السكنية رغم إعلان وقف القصف

اتهمت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عملياتها العدوانية على الأحياء السكنية في مدينة غزة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف القصف الإسرائيلي، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا للإعلان وتحديًا واضحًا للمجتمع الدولي".

وقالت المديرية في تصريح صحفي صدر اليوم الأربعاء، إن الاحتلال استخدم عربات مفخخة تحتوي على أكثر من خمسة أطنان من المتفجرات لتفجير منازل المدنيين في أحياء النصر والشيخ رضوان والدرج، مشيرةً إلى أن ما معدله عشر عربات مفخخة تُفجر يوميًا في تلك المناطق.

وأضاف البيان أن أحياء تل الهوا والصبرة شهدت الاستخدام المكثف لهذه الوسائل المدمّرة، مؤكدًا أن التفجيرات وصلت إلى عمق مدينة غزة، على بُعد أقل من 200 متر من شارع الثلاثيني الحيوي.

وأوضح الدفاع المدني أن كل تفجير يتسبب في دمار كلي ضمن محيط لا يقل عن 300 متر، وأضرار جزئية تمتد إلى أكثر من 500 متر، فيما تصل شظايا المتفجرات إلى مسافة كيلومتر واحد، مسببة إصابات قاتلة بين المدنيين، والنازحين في مراكز الإيواء، والمرضى داخل المستشفيات.

واعتبر البيان أن استخدام الاحتلال لهذه الوسائل الإجرامية يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الحروب الحديثة، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤًا وتشجيعًا ضمنيًا لمزيد من القتل والتدمير في غزة.