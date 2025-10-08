حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي اعتداء سافر واستفزاز لمشاعر المسلمين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس إعلان سلطات الاحتلال اليوم إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، "اعتداءً سافرًا على حرمة المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتجاوزًا صارخًا لحقّ الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية".

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا القرار "يعكس الطبيعة الفاشية والعنصرية النازية للحكومة الصهيونية التي تواصل استهداف المقدسات الإسلامية"، داعية جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى "التصدي لهذه الانتهاكات ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المسجد الإبراهيمي وسائر المقدسات".

وشدّدت حماس على أن "الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الممارسات العدوانية"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "سيواصل مقاومته المشروعة ضد مشاريع الاستيطان والتهويد التي تهدّد وجوده وحقوقه الثابتة على أرضه المحتلة".