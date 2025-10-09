اللجنة العليا للإسعاف تحذّر من الاستعجال بالعودة إلى المناطق المنكوبة في غزة

أصدرت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بيانًا عاجلًا دعت فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى توخي الحذر الشديد خلال العودة من مناطق النزوح، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و(الاحتلال الإسرائيلي) حيز التنفيذ ظهر اليوم.

وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة عدم الاستعجال في العودة إلى المناطق المدمّرة أو الخطرة إلا بعد صدور تعليمات رسمية تؤكد انسحاب قوات الاحتلال وسلامة الطرق والمسارات، مشددة على أن العودة العشوائية قد تعرّض حياة المواطنين للخطر نتيجة وجود أنقاض ومخلفات متفجرة في بعض المناطق.

كما أوصت اللجنة بتجنب التجمعات والتزاحم أثناء العودة، والالتزام الكامل بتوجيهات الجهات المختصة لتأمين حركة المدنيين وضمان سلامتهم.

وأعلنت اللجنة عن نشر مركبات إسعاف على طول خط العودة لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية، من محطة التحلية شمال القرارة وحتى مفترق النابلسي على شارع الرشيد/البحر، مؤكدة أن فرق الإسعاف والطوارئ ستتواجد ميدانيًا في جميع النقاط الساخنة لتقديم المساعدة العاجلة للمواطنين.

وختمت اللجنة بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للطواقم الطبية وضباط الإسعاف والمسعفين الأبطال من وزارة الصحة، والدفاع المدني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية العسكرية، على جهودهم البطولية المتواصلة في إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمصابين خلال العدوان وأثناء مرحلة العودة.