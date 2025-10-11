موريتانيا.. آلاف يشاركون في مسيرة احتفاء بوقف النار بغزة

شارك آلاف الموريتانيين في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، احتفاء باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، ثم توجهت إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة، وذلك تحت شعار "وانتصرت غزة".

وردد المشاركون هتافات داعمة للفصائل في غزة، رافعين علمي فلسطين وموريتانيا، وصورا لعدد من قادة حركة "حماس" الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة على غزة، ومن بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

ودعت للمسيرة هيئات موريتانية بينها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" و"المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمات غير حكومية قادت الحراك الداعم لغزة في البلاد.

وعبر المشاركون في المسيرة عن فرحهم بوقف حرب الإبادة في غزة، مشيدين بصمود أهالي القطاع طيلة سنتين رغم حجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

وبانتظام أسبوعيا، تشهد نواكشوط مظاهرات داعمة لغزة أيام الجمع منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.