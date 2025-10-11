فخري البرغوثي للرسالة: المقاومة الأحرص بالإفراج عن مروان وبقية الأسرى

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" فخري البرغوثي أنّ المقاومة هي الأحرص بالإفراج عن الأسير الوطني القائد مروان البرغوثي؛ "لم تتخلى عنه يوما ولن تتخلى".

وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت"، "من قدّم التضحيات والدماء في غزة؛ هو الأحرص على كل أسير؛ ونحن مع المقاومة بكل قرار تتخذه؛ ومتأكدون بأنّها تفعل ما بوسعها".

وأضاف: "نحن مع المقاومة بأي قرار تتخذه؛ وهي الأحرص للإفراح عن مروان البرغوثي؛ ونحن كعائلة مروان نثق جدا بها"؛ متابعا: "معها بأي قرار تتخذه؛ فهي التي قدمت الغالي والنفيس في هذه المعركة".

وأوضح البرغوثي؛ أنّ المحاولات الرامية لتصفية وتحييد إسم مروان البرغوثي عن الصفقة؛ قديمة جديدة؛ متابعا: "هناك أطراف كثيرة عملت خلال العقود الماضية لابعاد مروان البرغوثي عن الصفقة".

وتابع: "نحن نثق بأن المقاومة كلمتها ستكون الأعلى؛ وأيا كانت كلمتها فنحن معها؛ ونؤيدها ونقف إلى جانبها".