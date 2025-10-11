وزارة الصحة: انتشال 116 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 67 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن انتشال جثامين 116 شهيدًا من مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدًا و72 مصابًا خلال الفترة ذاتها، في ظل أوضاع إنسانية وصحية كارثية ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 67,682 شهيدًا و170,033 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في وقت تواصل فيه طواقم الدفاع المدني انتشال المزيد من الضحايا من تحت الركام.