الرشق: نواصل جهودنا لإغاثة شعبنا وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، التزام الحركة الراسخ بتسخير كل إمكانياتها وجهودها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وإغاثتهم في قطاع غزة، رغم الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وانعدام مقوّمات الحياة الطبيعية في القطاع.

وأوضح الرشق أن قيادة "حماس" تواصل اتصالاتها مع الدول الصديقة والأطراف المختلفة لضمان إدخال المساعدات والإغاثة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن التعافي وإعادة الإعمار وعودة الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس حركة "حماس" في غزة خليل الحية قد أعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، يمهّد لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، إضافة إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع.