في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار.. انتشال جثامين 150 شهيداً من أنحاء متفرقة بقطاع غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن انتشال جثامين 150 شهيداً من تحت الأنقاض وفي الشوارع والمناطق المدمرة في أنحاء متفرقة من القطاع، وذلك منذ صباح يوم أمس مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في ظروف بالغة الصعوبة بسبب حجم الدمار الهائل ونقص المعدات والوقود، مشيراً إلى أن عدد المفقودين ما يزال يتجاوز 9500 شخص، يُعتقد أن كثيراً منهم ما زالوا تحت الركام في مناطق تعرضت لقصف عنيف خلال الأيام الأخيرة من العدوان.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه تعمل على مدار الساعة بمشاركة متطوعين من الأهالي والدفاع الشعبي، رغم الإمكانيات المحدودة وغياب الدعم الدولي اللازم لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

ويأتي هذا الجهد في اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف مؤقتاً العدوان المستمر منذ نحو عامين، فيما لا تزال عشرات العائلات تبحث عن ذويها وسط أنقاض المنازل المهدّمة في مختلف مناطق القطاع.