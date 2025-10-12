"أونروا": تدمير نحو 80‎%‎ من المباني بغزة

قالت وكالة غرث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه عقب إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بدأ المواطنون بالعودة إلى مدينة غزة والشمال باستخدام أي وسيلة نقل يمكنهم الوصول إليها.

وأضافت "أونروا"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الكثيرين يعودون إلى أنقاض منازلهم، إذ تم تدمير أو تضرر نحو 80% من المباني.

وأشارت إلى أن المواطنين ما زالوا يواجهون التجويع وسوء التغذية والمجاعة، إلى جانب نقص المأوى والإمدادات الأساسية.

وأكدت "أونروا" تواصلها تقديم خدماتها الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة، دعمًا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.