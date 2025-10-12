عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

"أونروا": تدمير نحو 80‎%‎ من المباني بغزة

الرسالة نت - غزة

قالت وكالة غرث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه عقب إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بدأ المواطنون بالعودة إلى مدينة غزة والشمال باستخدام أي وسيلة نقل يمكنهم الوصول إليها.

وأضافت "أونروا"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الكثيرين يعودون إلى أنقاض منازلهم، إذ تم تدمير أو تضرر نحو 80% من المباني.

وأشارت إلى أن المواطنين ما زالوا يواجهون التجويع وسوء التغذية والمجاعة، إلى جانب نقص المأوى والإمدادات الأساسية.

وأكدت "أونروا" تواصلها تقديم خدماتها الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة، دعمًا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307338

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر