الفاخوري: يوم وطني كبير بتحرير الأسرى والمقاومة أفشلت محاولات الاحتلال للتلاعب بالكشوف

أكد مدير إعلام الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأستاذ ناهد الفاخوري، في تصريح لقناة الجزيرة، أن تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يشكلان يوماً وطنياً كبيراً للشعب الفلسطيني.

 

وأوضح الفاخوري أن عدداً من الأسرى المعتقلين منذ عقود في سجون الاحتلال سيتم الإفراج عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم إبعاد 154 أسيراً فلسطينياً محرراً ضمن الاتفاق.

 

وبيّن أن الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق، غير أن المقاومة أصرت على تثبيت أسماء الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم، مضيفاً أن الوفد المفاوض أدخل تحسينات على كشوف الأسرى، خصوصاً المعتقلين من قطاع غزة.

 

وأشار الفاخوري إلى أن الاحتلال حاول التلاعب بمئات الأسماء، لكن المقاومة تمسكت بتثبيتها حتى تحقيق الإفراج الكامل عنها.

